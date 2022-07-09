Hakkari'de "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı görevlileri ile 3. Piyade Tümen Komutanlığı sınır birlikleri tarafından Esendere beldesinde operasyon düzenlendi.

Türkiye-İran sınır hattındaki operasyonda iki çuval içinde 68 kilogram eroin ile 1 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.