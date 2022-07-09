Ankara Valiliği, yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiğini vurgulayarak, vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmasını istedi.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "10 Temmuz Pazar günü yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.