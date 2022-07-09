Ankara Valiliği'nden sağanak uyarısı
Ankara'da pazar günü kuvvetli sağanak bekleniyor. Valilik, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.
Ankara Valiliği, yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiğini vurgulayarak, vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmasını istedi.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "10 Temmuz Pazar günü yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Kuvvetli Sağanak Yağışlara Dikkat!— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) July 9, 2022
10 Temmuz Pazar günü yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına
ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. pic.twitter.com/BBmHiL8xPw