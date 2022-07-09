Haber Giriş: 9 Temmuz 2022 Cumartesi 17:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kontrolden çıkan otomobil markete daldı: O anlar kamerada
Aydın'da kontrolden çıkan otomobil markete girdi. İki kişinin hafif yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Aydın'da Mükerrem Akduman yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp, süpermarketin kapı ve penceresini kırarak içeriye girdi.
Otomobildeki 2 yolcu hafif şekilde yaralandı. Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.
Kaza anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Etiketler: Aydın Trafik Kazası
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