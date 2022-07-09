Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 34 hafta 5 günlük olarak dünyaya gelen bebeğin, ileri tetkik ve yoğun bakım gerektiği için Antalya'ya sevkine karar verildi.

Sağlık Bakanlığından istenen ambulans helikopter, ilçede Bahçeşehir Okulları Stadı'na gitti.

[Fotoğraf: İHA]

112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla stada götürülen bebek, hava ambulansı ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.