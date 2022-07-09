Haber Giriş: 9 Temmuz 2022 Cumartesi 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ambulans helikopter prematüre bebek için havalandı
[Fotograf: İHA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde dünyaya gelen prematüre bebek, tedavisi için ambulans helikopterle Antalya'ya gönderildi.
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 34 hafta 5 günlük olarak dünyaya gelen bebeğin, ileri tetkik ve yoğun bakım gerektiği için Antalya'ya sevkine karar verildi.
Sağlık Bakanlığından istenen ambulans helikopter, ilçede Bahçeşehir Okulları Stadı'na gitti.
[Fotoğraf: İHA]
112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla stada götürülen bebek, hava ambulansı ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.
Sıradaki Haber
Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz