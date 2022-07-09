Görbeyaz Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İlk müdahaleyi vatandaşların yaptığı yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın, soğutma çalışması da yapılarak söndürüldü.