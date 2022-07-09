Haber Giriş: 9 Temmuz 2022 Cumartesi 15:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
İETT otobüsü otomobille çarpıştı: 3 yaralı
İstanbul Kadıköy'de İETT otobüsünün otomobille çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Merdivenköy Mahallesi Doktor Erkin Caddesi'nde Aydın Sarı idaresindeki İETT otobüsü, Merdivenköy Caddesi'nden çıkan otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile otobüsteki 2 yolcu yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.
Kazaya karışan otomobil, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.
Etiketler: İETT İstanbul Trafik Kazası
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