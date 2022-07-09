Haber Giriş: 9 Temmuz 2022 Cumartesi 14:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Keçiye çarpmamak için manevra yapıp başka araca çarptı: 5 yaralı
Ankara'da yola çıkan keçiye çarpmamak için manevra yapan bir sürücü başka bir araca çarptı. Meydana gelen kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Çevre yolunda İvedik yönüne seyreden otomobilin sürücüsü, refüjü aşarak yola fırlayan keçiye çarpmamak için manevra yaptı.
Savrulan otomobil, aynı istikamette seyreden otomobile çarparak şarampole devrildi.
İki araçtaki 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Yaralılardan birinin durumu ağır
Kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Keçinin telef olduğu kazayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.
Etiketler: Ankara Trafik Kazası
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