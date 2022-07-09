Haber Giriş: 9 Temmuz 2022 Cumartesi 14:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kaçan kurbanlığın sahibi aranıyor
Adıyaman’da sahibinin elinden kaçarak sokaklarda başıboş dolanan kurbanlığı yakalayan polis ekipleri, kurbanlığın sahibini bulmak için çalışma başlattı.
Adıyaman Merkez Atatürk Bulvarı üzerinde sağa sola koşuşturan bir küçükbaş kurbanlığı fark eden polis ekipleri, kurbanlığı yakaladı.
Kurbanı yakalayan polis ekipleri, bulundukları yerde ve çevresinde bir süre incelemelerde bulunarak kurbanlığın sahibini aradı.
Sahibine ulaşılamayan kurbanlık, daha sonra Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürüldü. Polis ekipleri, su ve yem verdikleri kurbanlığın sahibinin bulunması için çalışma başlattı.
Etiketler: Adıyaman Kurban Bayramı
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