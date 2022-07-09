Bağcılar, Merkez Mahallesi Güngören Caddesi'ndeki iki katlı binada yangın çıktı.

Binanın medikal ürün satan bir iş merkezi olduğu öğrenildi.

İstanbul Bağcılar’da medikal ürün satan bir iş merkezinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.https://t.co/nwV8amYGgz pic.twitter.com/AzbT5BHH4E