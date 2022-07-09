Haber Giriş: 9 Temmuz 2022 Cumartesi 13:28Son Güncelleme: Kaynak: AA-İHA-DHA
İstanbul'da iş merkezinde yangın
[Fotograf: DHA]
İstanbul Bağcılar’da medikal ürün satan bir iş merkezinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Bağcılar, Merkez Mahallesi Güngören Caddesi'ndeki iki katlı binada yangın çıktı.
Binanın medikal ürün satan bir iş merkezi olduğu öğrenildi.
İstanbul Bağcılar’da medikal ürün satan bir iş merkezinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.https://t.co/nwV8amYGgz pic.twitter.com/AzbT5BHH4E— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 9, 2022
Büyüyerek çatıyı saran alevler nedeniyle yoğun duman oluştu.
[Fotoğraf: AA]
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
[Fotoğraf: DHA]
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