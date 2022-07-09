Haber Giriş: 9 Temmuz 2022 Cumartesi 12:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mehmetçik bayramda da Mavi Vatan nöbetinde
Mavi Vatan'da al yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran Mehmetçik, bayramda da görevinin başında....TRT Haber ekibi, Gökçeada Fırkateyni'nde görev yapan Mehmetçik'in vatan nöbetine eşlik etti.
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Türk donanmasının ana vurucu unsurlarından TCG Gökçeada'da konuşlu bahriyeliler 7 gün 24 saat nöbette.
Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla her coğrafyada harekat icra edebilen Türk askeri, bayramda da görevinin başında.
Bayramı ailelerinden ve sevdiklerinden uzakta geçiren Mehmetçik, vatan savunmasında omuz omuza görev yaptığı silah arkadaşlarıyla bayramlaştı.
Haber: Bahar Toprak
Kamera: Yusuf Beşli
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