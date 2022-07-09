Barbaros'un torunları, Mavi Vatan'ın fedakar koruyucuları...

Türk donanmasının ana vurucu unsurlarından TCG Gökçeada'da konuşlu bahriyeliler 7 gün 24 saat nöbette.

Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla her coğrafyada harekat icra edebilen Türk askeri, bayramda da görevinin başında.

Bayramı ailelerinden ve sevdiklerinden uzakta geçiren Mehmetçik, vatan savunmasında omuz omuza görev yaptığı silah arkadaşlarıyla bayramlaştı.

Haber: Bahar Toprak

Kamera: Yusuf Beşli