Haber Giriş: 9 Temmuz 2022 Cumartesi 14:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da terörle mücadele bayramda da hız kesmedi
[Fotograf: TRT Haber]
Van İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah, roketatar ve yaşam malzemesi ele geçirildi, teröristlerin barınma alanı da imha edildi.
Gürpınar ilçesi Aruh Yaylası kırsalında nokta istihbarata dayalı gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Enes Koçak Operasyonu kapsamında, bölücü terör örgütüne ait bir barınak tespit edildi.
Barınakta, 1 uzi makineli tabanca ve bu tabancaya ait şarjör, glock tabanca ve tabancaya ait susturucu, RPG-7 roketatar mühimmatı, el yapımı patlayıcı, araç ve el telsizi, antitank mühimmat tapası, gece görüş ve termal kamera dürbünü, 70 uzi makineli tabancaya ait mühimmat, 50 adet AK-47 kalaşnikof mühimmatı, 20 fünye ile çok miktarda yaşam malzemesi geçirildi.
Ekipler, terör örgütü üyelerinin barınma alanı imha etti.
Etiketler: Van Terör Örgütü
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