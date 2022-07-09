Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusu ile zamanla Bolu Düzce, Karabük, Zonguldak ile Kastamonu, Sinop ve Bartın'ın iç kesimleri, Ankara, Eskişehir ve Çankırı, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Çorum'un batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksama, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.