Haber Giriş: 9 Temmuz 2022 Cumartesi 23:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Seyir halindeki otomobil alev aldı
[Fotograf: TRT Haber]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Karabük'ten Bartın istikametine giden bir otomobil, Ahmetusta Geçidi'nde motor kısmından alev aldı.
Aracı durduran sürücü, itfaiyeye haber verdi.
Bölgeye kısa süre ulaşan ekipler, alev topuna dönen yangına müdahale etti.
Yangın söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi.
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