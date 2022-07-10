112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları Kurban Bayramı'nı ailelerinden uzakta kutluyor.

Yardıma ihtiyacı olanlara destek olmak için dönüşümlü olarak 7 gün 24 saat esasına göre mesai yapıyorlar.

Acil çağrıları yanıtlayan çalışanlar olay yerine en kısa sürede ekipleri yönlendiriyor.

Kayseri'de 14 yıldır acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Fatma Bakla da bayramı ailesinden ayrı geçirenlerden...

'Bir cana yardım etmek çok önemli, beni çok mutlu ediyor'

Senelerdir bu işi yapan acil tıp teknisyeni Fatma Bakla işine büyük özen gösteriyor:

"Bayramda, hafta sonlarında, özel günlerde burada görevimizin başındayız. Çocuklarımdan uzağım ama başka çocuklara da yardım etmek en az o kadar mutlu ediyor. Bir başka cana ulaşmak bizim için çok önemli. Bu bir adanmışlık aslında senelerdir bu işi yapıyorum. Ne kadar çok kişiye ulaşabilirsem benim için en büyük mutluluk bu."

112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları acil çağrıları yanıtsız bırakmamak için her an görev başında.