Camilerde Mehmetçik ve Filistin için dua edildi

Erbaş, Ordu Yalı Camisi’nde "Mazlumlara Dua, Filistin’e Vefa" Sabah Namazı Buluşması'na katıldı. Sabah namazını kıldıran Erbaş, ardından camideki cemaate hitap etti.

Vatanın her yerinde bütün camilerde sabah namazı buluşması yapıldığını belirten Erbaş, "Şehitler için, mazlumlar için, terör mücadelesinde şehit olan güvenlik kuvvetleri, askerlerimiz, polislerimiz başta olmak üzere uzun zamandan beri büyük bir zulüm altında olan Kudüs, Filistin, Mescid-i Aksa Müslümanlarına ve şehitler için okunan binlerce hatmi şerifin duasını yapmak üzere bu cuma sabahı bütün camilerde toplandık" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Mazlumlara Dua, Filistin'e Vefa" sabah namazı buluşmasına katıldı. pic.twitter.com/chApf5EowZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 13, 2023

Dünyanın kurulmasından, ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam'dan itibaren hak ve batıl mücadelesinin devam ettiğini ifade eden Erbaş, bundan sonra da kıyamete kadar devam edeceğini söyledi.

Önemli olanın insanların hak tarafında yer alması olduğunu dile getiren Erbaş, "Peygamberlerin getirmiş olduğu hak dinin adı İslam'dır. İslam'ın ilkelerinin yer aldığı hak cephesinde bulunanlar Cenabıhakkın rızasına uygun yerde bulunmuş demektir. Onun için biz diyoruz ki Allah'ın yarattığı bütün kullar onun gönderdiği Peygamberlerin izinde olsunlar" dedi.

"Şanlı ordumuz ülkemizin sınırlarının içerisinde ve ötesinde büyük bir mücadele veriyor"

Erbaş, Allah'ın nurunu söndürmek isteyen insanların hep olduğunu ve bugün de var olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Dün çeşitli cephelerde dedelerimiz mücadele ettiler. Dinimiz için, ezanımız için, bayrağımız için mücadele ettiler. Bizim köyümüzden 80 kişi gitmiş, 6 kişi dönmüş. Diğerleri şehit. Çanakkale'den Yemen'e, Sarıkamış'tan Maraş'a, Antep'e her yer düşmanlar tarafından işgal edilmeye çalışılmış. Ama ecdadımız Anadolu'yu onlara mezar etmiş. Bugün de şanlı ordumuz ülkemizin sınırlarının içerisinde ve ötesinde büyük bir mücadele veriyor. Teröristlere ve teröristleri destekleyen düşmanlara karşı ordumuz mücadele veriyor."

"Kudüs, Filistin büyük bir zulüm altında"

Erbaş, aynı mücadelenin Kudüs ve Filistin'de verildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Barışın yurdu diye Hazreti Ömer zamanından beri isimlendirilen, ismini asırlar boyunca Müslümanlar sayesinde taşıyan Kudüs, Filistin büyük bir zulüm altında. Bu zulmün ortadan kalkması için bütün Müslümanların güç birliği yapması lazım. Tek yumruk olması lazım. Bizler Türk milleti olarak, düşüncesi farklı olabilir. Ama öteden beri Kudüs deyince hep kalbimiz başka atmıştır. Filistin deyince oradaki Peygamberler gözümüzün önüne gelmiştir. Duyarsız olmak mümkün mü.? Bir Müslüman olarak Kudüs ve Filistin denince orada yapılan zulümleri görmemek mümkün mü. Bugün bu farkındalığı oluşturmak, zulmün son bulması, mazlum insanların ölmemesi hem şehit olan askerlerin hem de Kudüs ve Filistin'de şehit olan kardeşlerimiz için dua yapmak üzere tüm camilerde toplandık. Müminlerin ne kadar bir ve beraber olması gerektiğini hatırlatmak isterim. Allah'ın kitabının izinde ve resulünün sünnetinin izinde bütün Müslümanlar olarak yer yüzünde 2 milyar civarında Müslümanlar olarak yürümek Efendimiz aleyhissalatu vesselamın vasiyetini yerine getirmek anlamına gelir. Allah için, namus için, vatan için, İslam için, bayrak için, ezan için ve tüm şehitler için amin seslerimiz yükselsin."

Erbaş, konuşmasının ardından dua etti. Programa, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de katıldı.

İstanbul'daki camilerde Mehmetçik ve Filistin için dua edildi

Fatih Camisi başta olmak üzere İstanbul'daki camilere sabah namazını kılmak üzere gelen vatandaşlar Filistin'de hayatını kaybedenler için dua etti.

Sabah namazında "Mazlumlara Dua, Filistin'e Vefa" buluşması kapsamında Fatih Camisi'ne gelen vatandaşlar, Mehmetçik ve Filistin'de hayatını kaybedenler için dua etti.

Sabah namazının cemaatle kılınmasının ardından, Türk askerinin terör örgütlerine karşı yürüttüğü operasyonlarda şehit olan Mehmetçik için dualar edildi.

Vatandaşlar, İsrail'in Filistin'e uyguladığı ablukada hayatını kaybeden vatandaşlar ile yaralanan vatandaşların şifa bulması, yeryüzündeki mazlumların zulümden kurtulması, Kudüs başta olmak üzere tüm İslam beldelerinin huzur ve sükun bulması için ellerini semaya açtı.

Trakya'daki camilerde Mehmetçik ve Filistin için dua edildi

Trakya'daki camilerde Mehmetçik ve Filistin için dua edildi.

Tekirdağ Orta Cami'de vatandaşlar sabah namazı için saf tuttu. Namazın ardından terör örgütlerine karşı güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda şehit olan Mehmetçikler ve İsrail'in saldırılarında Filistin'de hayatını kaybeden siviller için dua edildi.

İzmir'de camilerde Filistin'de yaşamını yitirenler için dua edildi

İsrail'in Filistin'deki saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için İzmir'deki camilerde dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığının "Mazlumlara Dua, Filistin'e Vefa" sabah namazı buluşması kapsamında Konak'taki Hisar Camisi'nde program düzenlendi.

Camide saf tutan vatandaşlar sabah namazını kıldı, ardından Kuran-ı Kerim okundu.

İlçe Müftülüğü Şube Müdürü İbrahim Ceyhan tarafından Filistin'de hayatını kaybeden siviller için dua edildi.

Ayrıca terör örgütlerine karşı güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda şehit olan Mehmetçik için de dua eda edildi.