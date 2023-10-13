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Türkiye
TRT Haber 13.10.2023 08:27

Kafes Operasyonları kapsamında bir çete daha çökertildi: 25 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes Operasyonu" kapsamında "Bulutlar Çetesi" olarak bilinen suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Düzenlenen operasyonda 25 şüpheli yakalandı.

Kafes Operasyonları kapsamında bir çete daha çökertildi: 25 gözaltı

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kafes Operasyonu" kapsamında "Bulutlar Çetesi" olarak bilinen suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. 

Düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı.

Açıklamada, "hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız" vurgusu yapıldı.

KOM Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından kamuoyunda Bulutlar olarak bilinen, liderliğini Özgür Bulut’un yaptığı Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelileri yakalamak için Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Antalya, İstanbul, Hatay, Samsun ve Kars olmak üzere 8 ilde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgütün faaliyetleri kapsamında kasten yaralama, nitelikli yağma, şantaj ve rüşvet suçlarını işlemek suretiyle; eğlence mekânlarından sözde koruma ve güvenlik sağlama adı altında haksız kazanç sağladığı, örgüt üyelerinin eğlence mekânları kapılarında ve il genelinde birçok silahla yaralama eylemi gerçekleştirmek suretiyle vatandaşların huzurunu bozduğu ve bu sayede nüfuz elde etmeye çalıştığı, alacak-verecek konularında sözde arabuluculuk yapmak suretiyle suç örgütüne maddi menfaat sağladığı, kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları tespit edilen şahıslara eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 9 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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