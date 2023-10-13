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Türkiye
DHA 13.10.2023 07:30

Bursa'da yabancı uyruklu 31 kaçak göçmen yakalandı

Bursa'da, polisin bir eve yaptığı baskında yabancı uyruklu 31 kaçak göçmen yakalanıp, sınır dışı edildi.

Bursa'da yabancı uyruklu 31 kaçak göçmen yakalandı
[Fotograf: DHA]

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmalarında İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi’nde bulunan bir evde kaçak göçmenlerin saklandığı bilgisine ulaşıldı.

Belirlenen adresi fiziki takibe alan polis, çok sayıda kaçak göçmen olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın yaptı. Yapılan baskında Suriye uyruklu olduğu belirlenen 31 kaçak göçmen yakalandı.

Gözaltına alınarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürülen 31 kaçak göçmen, sınır dışı edildi.

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