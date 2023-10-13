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Türkiye
İHA 13.10.2023 06:13

Kars eksi 5 dereceyi gördü, araçların camları buz tuttu

Kars'ta hava sıcaklığı eksi 5 dereceyi gördü, araçların camları buz tuttu, vatandaşlar ise araçlarının camlarının buzunu temizledi.

Kars eksi 5 dereceyi gördü, araçların camları buz tuttu
[Fotograf: İHA]

Kars’ta soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığının gece eksi 5 dereceye düştüğü kentte soğuktan araçların camları buz tuttu.

Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için araçlarının yanına gelen vatandaşlar, araçlarını ısıtmak için çalıştırdı. Vatandaşlar daha sonra araçlarının camının buzunu temizlemek için dakikalarca uğraştı.

Havaların soğuduğunu ifade eden vatandaşlar, “Artık geceleri eksi 4-5 dereceyi görmeye başladı. Araçlarımızın camları buz tuttu. Araçlarımızın camlarını günlük ya böyle temizleyeceğiz ya da üzerine battaniye örteceğiz” dedi.

Soğuk havanın etkili olduğu Kars’ta hava sıcaklığı gece eksi 5, gündüz saatlerinde ise eksi 4 dereceyi gördü. Soğuk havanının önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor. 

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