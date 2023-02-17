Arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesindeki çalışmaları aralıksız sürüyor. Yıkılan binaların enkazından 11. günde de sevindiren kurtarma haberleri geldi.

İlk depremin ardından 248 ve 261'inci saatler arasında en az 5 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nın enkazında çalışma yürüten ekipler, depremin 248'inci saatinde 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'i sağ çıkardı.

Sakarya arama kurtarma ekibinden Hacer Atlas, Aleyna ile sürekli iletişim kurduklarını belirterek "Önce elini tuttuk, sonra kendisini çıkardık. Gayet iyi durumda, iletişim kurabiliyor" dedi.

Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi enkazında çalışma yürüten ekipler, yoğun çalışmanın ardından 29 yaşındaki Neslihan Kılınç'ı kurtardı. Depremin 258. saatinde enkazdan çıkarılan Kılınç, ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kılınç'ın babası Cuma Yalçınöz, "Yarım saat önce kızımın çantası, yarım saat sonra da kendisi çıktı. Eşi uzman çavuştu, Suriye'den yeni gelmişti" diye konuştu.

KSÜ Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Semih Gedik, Kılınç'ın sağlık durumuna ilişkin, "Hastamız konuştu, adını söylüyor. Yakınlarını soruyor, iyi olduklarını söyleyince rahatladı. Bilinci açık, durumu şu an stabil" bilgisini verdi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'ndeki Buket Apartmanı'nın enkazında yabancı uyruklu 14 yaşındaki Osman Halebiye ekiplerin çalışmasıyla depremin 260. saatinde sağ çıkarıldı.

260. saatte bir mucize kurtuluş daha gerçekleşti.

Hatay’ın Antakya ilçesindeki enkazdan 12 yaşında bir çocuk sağ çıkarıldı. pic.twitter.com/lw7MO7ytiG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 16, 2023

Erzurum PAK ekibinden Engin Bayrak, enkazda dinleme yaptıklarını dile getirerek, "O sırada Osman kardeşimizin sesini duyduk. Elimizle sakin şekilde tünel açıp AFAD ekibiyle içeri uzandık. Tüneli genişletip önce hava almasını sağlayarak sakin şekilde çocuğu çıkardık" diye konuştu.

Adana AFAD ekibinden Bekir Kara da çocuğu çok rahat şekilde uzanır vaziyette bulduklarını aktararak "Hiçbir yerinde görünür bir yaralanma yoktu. UMKE'ye de tekrar kontrol ettirdim, onlar da gerekli kontrolü yaptıktan sonra dışarı çıkardık. Bizden bir isteği olmadı" ifadesini kullandı.

Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki özel hastanenin enkazında çalışma yürüten ekipler, 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ile 34 yaşındaki Mustafa Avcı ise depremin 261. saatinde kurtarıldı.

Katak Arama Kurtarma Koordinasyon Başkanı Barış Pirebaş, "Ses geliyor" denilince içeri koştuklarını anlatarak "Mehmet Ali'yi ailesinden biliyordum, 'Akrabalarımız burada, lütfen yardım edin.' diyorlardı. Mehmet Ali'yi çıkardık, peşinden Mustafa'yı da çıkardık. Sağlıkları, bilinçleri yerindeydi. Enkazdan çıkarılması esnasında Mehmet Ali ile konuştuk. Dedi ki 'Acıkmıştım, bana yemek verdiler, tekrar uykuya daldım. Uyandım, acıktım, siz geldiniz'. İçeride bir yaşam alanı oluşturmuş. Yemek yemesi hayali mi yoksa kendi kurgusu mu, şok halinde mi söyledi onu bilmiyoruz" diye konuştu.