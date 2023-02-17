Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir süre önce etkili olan kar, yerini dondurucu soğuklara bıraktı.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 27, Kars'ta 15, Erzurum'da 14, Ardahan'da 12, Erzincan'da 8 ve Iğdır'da 5 derece olarak kayıtlara geçti.

Cami şadırvanlarının buzla kaplandığı Erzurum'da, bina çatılarında uzun sarkıtlar oluştu.

Büyükşehir ve ilçe belediyesi ekipleri yol ve kaldırımlarda buzlanmaya karşı çalışma yaptı.

Ağrı, Kars ve Ardahan'da ise araç ve iş yeri camları dondu, yollarda buzlanma meydana geldi.

Bazı vatandaşlar da sahipsiz hayvanlar ile kuşların aç kalmaması için cadde ve sokaklarda yemleme çalışması yaptı.