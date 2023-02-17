Türkiye'yi sarsan iki büyük depremin ardından 11 gün geçti, umutlar tükenmedi...

Odabaşı Mahallesi'ndeki özel hastanenin enkazında çalışma yürüten ekipler, iki kişinin canlı olduğunu tespit etti.

Özel harekat polislerinin de yer aldığı yoğun çalışmanın ardından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ve 34 yaşındaki Mustafa Avcı'ya ulaşıldı.

Ekipler, Şakiroğlu ile Avcı'yı enkazdan depremin 261. saatinde sağ çıkardı.

İlk müdahaleleri sahra hastanesinde yapılan Şakiroğlu ve Avcı hastaneye kaldırıldı.