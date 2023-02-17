Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma 01:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Hatay'da enkaz altında kalan iki kişi depremin 261. saatinde kurtarıldı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki binanın enkazından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ile 33 yaşındaki Mustafa Avcı, depremin 261. saatinde sağ çıkarıldı.
Türkiye'yi sarsan iki büyük depremin ardından 11 gün geçti, umutlar tükenmedi...
Odabaşı Mahallesi'ndeki özel hastanenin enkazında çalışma yürüten ekipler, iki kişinin canlı olduğunu tespit etti.
Özel harekat polislerinin de yer aldığı yoğun çalışmanın ardından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ve 34 yaşındaki Mustafa Avcı'ya ulaşıldı.
Ekipler, Şakiroğlu ile Avcı'yı enkazdan depremin 261. saatinde sağ çıkardı.
İlk müdahaleleri sahra hastanesinde yapılan Şakiroğlu ve Avcı hastaneye kaldırıldı.
Bu gece bir kez daha gözümüz aydın. 33 yaşındaki kardeşimiz Mustafa, enkaz altından depremin 261’inci saatinde kurtarıldı. İlk tıbbi müdahalesi Hatay Sahra Hastanesinde yapılıyor. pic.twitter.com/nhCOskVycQ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 16, 2023
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