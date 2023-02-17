Türkiye, uzun yıllardır yaşadığı en büyük deprem ile sarsıldı. 10 ilde binalar yıkıldı, binlerce can enkaz altında kaldı.

Türkiye'nin yaklaşık olarak 7'de birinde etkisini gösteren büyük depremlerin açtığı yaraları sarmak için Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden desteğe gelen ekipler canla başla çalışıyor.

Profesyonel ekipler, termal kamera ve ses dinleme cihazlarıyla enkaz altında bir can daha bulabilmek, bir ses daha duyabilmek için çabalıyor.

Deprem bölgesinde bugün de mucize kurtuluşlar arka arkaya geldi.

260. saat

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir binanın enkazından 12 yaşındaki çocuk, depremin 260. saatinde sağ çıkarıldı.

258. saat

Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi enkazında çalışma yürüten ekipler, bir kişinin canlı olduğunu tespit etti.

Yoğun bir çalışmanın ardından ekipler 29 yaşındaki Neslihan Kılınç'ı kurtardı.

Depremin 258. saatinde enkazdan çıkarılan Kılıç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi enkazından 258. saatte bir kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı. pic.twitter.com/Bjs7qkBisu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 16, 2023

Neslihan Kılınç'ın sağlık durumu iyi

Sütçü İmam Tıp Fakültesi acil bölümünden giriş yapılan Neslihan Kılınç'ın ilk müdahalenin ardından detaylı tetkikleri yapılacak.

TRT Haber muhabiri Abdulvahap Kartal, bilinci açık olan Neslihan Kılınç'ın sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

"Allah'ım herkese böyle mutlu an yaşatsın"

Hastaneye gelen Kılınç'ın ağabeyi Yusuf Yalçınöz, "Allah'a şükür kardeşim kurtuldu. Bilinci yerinde diyorlar, henüz görmedik. İnşallah Allah'ım herkese böyle mutlu an yaşatsın" dedi.

Baba Cuma Yalçınöz ise "Allah'ım dualarımı geri çevirmedi. Yarım saat önce kızımın çantası, yarım saat sonra da kendisi çıktı. Din kardeşlerimin hepsinin kurtulmasını istiyorum. Eşi uzman çavuştu, Suriye'den yeni gelmişti" diye konuştu.

Kahramanmaraş’ta 258. saatte enkazdan sağ olarak kurtarılan 29 yaşındaki Neslihan Kılıç’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. pic.twitter.com/7I5QfBu29g — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 16, 2023

"Bilinci açık, durumu şu an stabil"

KSÜ Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Semih Gedik, Kılınç'ın sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

"Hastamız konuştu, adını söylüyor. Yakınlarını soruyor, iyi olduklarını söyleyince rahatladı. Bilinci açık, durumu şu an stabil. Biz hastayı yormamak adına gerekli müdahaleyi yaptık. Hasta çok soğuk bir ortamda kaldığı için ısıtma tedavisine başladık. Gerekli sıvı desteğini sağladık. İlk müdahaleyi yaptık, diyalize alacağız."