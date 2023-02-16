Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye verdikleri destek için Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar için teşekkür mesajları yayımladı.

Mesajında, BAE'nin Türkiye'ye yardımlarına ilişkin verilere de yer veren Emine Erdoğan, "BAE Kızılayı tarafından başlatılan 'Bridges of Goods' insani yardım kampanyasına destek veren BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid'in değerli annesi Şeyha Fatıma binti Mubarek'e ve BAE halkına teşekkür ediyorum. Bu afeti, dost halkların dayanışmasıyla atlatacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Acınız, acımızdır diyen Azerbaycanlı kardeşlerimizi unutmayacağız"

Diğer paylaşımında ise Azerbaycan'a ve İlham Aliyev'in eşi Mehriban Aliyeva'ya destekleri için şükranlarını sunan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"(Acınız, acımızdır) diyen Azerbaycanlı kardeşlerimizi unutmayacağız. Arama-kurtarma ekipleri başta olmak üzere insani yardım uçaklarıyla ilk günden itibaren bizimle olan Azerbaycan'a ve değerli dostum Mehriban Aliyeva'ya destekleri için şükranlarımı sunuyorum."

"Yardım elini uzatan ülkelerin dostluğunu daima hatırlayacağız"

Emine Erdoğan, bir diğer paylaşımında ise "Türkiye'ye yardım elini uzatan ülkelerin dostluğunu daima hatırlayacağız. Depremzede vatandaşlarımız için düzenlenen yürüyüşe katılarak, yardım kampanyasına destek olan Katar Emiri'nin kıymetli annesi Şeyha Moza binti Nasır'a ve tüm dost Katar halkına teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.