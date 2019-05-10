Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da 4 kişinin Türkiye'nin farklı illerinde hacizli yakalamalı ve çalıntı olarak aranan araçları 3. Sanayi Bölgesi'nde bulunan iş yerlerinde parçalayarak sattıkları belirlendi.

Devam eden çalışmalarda batı illerinden getirilen araçların sanayi bölgesinde bulunan iki ayrı iş yeri ve bir konutta parçalanarak satıldığı, bu adreslerde farklı araçlara ait çok miktarda araç parçaları ile plakaların mevcut olduğu tespit edildi.

Adreslere operasyon düzenlendi. Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, 29 hacizli yakalamalı araç, 4 trafikten men ve hak mahrumiyeti olan araçlara ait plaka ile üzerinde şasi numaraları bulunan 67 motor, araç gövdesi ve kaporta aksamları parçalanmış şekilde ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Açıklamada, "Araçlar ve plakalar üzerinde yapılan incelemede, bazı araçların yediemin otoparkında muhafaza altında olan araçlardan olduğu tespit edildi. Tahkikat derinleştirilerek devam etmektedir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevler artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız sürmektedir." denildi.

Kaynak: AA