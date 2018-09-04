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Çalıntı motosikletle yayaya çarpıp kaçtılar

İstanbul'da yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye, çalıntı olduğu öğrenilen motosikletle 2 şüpheli çarptı. Yere savrulan kişi yaralandı.

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İstanbul Beyoğlu'nun Dolapdere Kurtuluş Deresi Caddesi üzerinde öğle saatlerinde evinden ayrılan bir kişi, iş yerine gitmek için yola çıktı. Yolun karşısına geçmek isteyen adama tam karşıya geçeceği sırada, çalıntı motosiklete otomobil plakası takarak kaçan 2 şüpheli çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan adam vücudunun çeşitli yerlerinden, motosikletteki şahıslar ise yere düşerek bacaklarından yaralandı.

Seke seke motosiklete binip kaçtılar

Olayın ardından yere düşerek yaralanan şahıslar, motosikletlerini yerden kaldırdı. Vakit kaybetmeden motosiklete binen sürücü, seke seke gelen arkadaşını arkasına aldıktan sonra arkasına bile bakmadan kaçtı.

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Tedavi altına alındı

Kazayı görenler, koşarak yaralı adamın yanına gitti. Çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekipleri yola çıktığı sırada bir kadın çantasını da yaralının başının altına koydu. Acı içerisinde kıvranan yaralı, bir süre sonra olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler: motosiklet, kaza, İstanbul, Beyoğlu
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