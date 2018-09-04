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Yardıma giden sağlık ekipleri darp edildi

Şanlıurfa'da 112 Acil Servis ekibinde görev yapan 2 kişi, olay yerine geç geldikleri iddiasıyla bir grup hasta yakını tarafından bıçakla ve darp edilerek yaralandı.

04 Eylül 2018 Salı 07:01





