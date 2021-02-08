Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 07:57Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Caddeye savruldu, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Bursa'da ayağı taşa takılan kişi, otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'da alışveriş için gittiği iş yerinden elinde poşetlerle ayrılan kişi, ayağının merdiven basamağına takılması sonucu dengesini kaybetti.
Caddeye savrularak düşme tehlikesi geçiren kişi, bu sırada hızla ilerleyen aracın manevra yapmasıyla kurtuldu.
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