Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine boynundan bıçaklanmış halde getirilen M.A. ile ilgili soruşturma başlattı.

Yaralıyı hastaneye getiren M.Ş. ve olayın gerçekleştiği evde bulunan yabancı uyruklu iki kadının ifadelerinden, M.A'nın tartıştığı F.S.T. tarafından boynundan bıçaklandığı anlaşıldı. E.U'ya ait apartman dairesinde arama yapan ekipler, evde kan izleri ve 3 bıçak buldu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.Ş, F.S.T ve E.U. Kuzeykent Polis Merkez Amirliğine götürüldü.

M.A'yı bıçakladığını itiraf eden F.S.T. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.