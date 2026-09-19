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Türkiye
AA 19.09.2026 20:18

Büyükçekmece'de toprak kayması: Göçük altındaki 2 işçiden 1'i kurtarıldı

İstanbul Büyükçekmece'de inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 2 işçiden biri yaralı olarak kurtarıldı, diğer işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Büyükçekmece'de toprak kayması: Göçük altındaki 2 işçiden 1'i kurtarıldı

Alkent 2000 Mahallesi'nde bir villanın bahçesinde izinsiz olarak yapılan foseptik kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu göçük altında kalan işçilerden biri kurtarılarak ambulansla hastaneye götürüldü.

Göçük altında kalan diğer işçinin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna, olay yerinde yaptığı açıklamada, "Ruhsatlı bir villa bahçesinde izinsiz olarak yapılan foseptik kazısında 4 metrelik bir göçük oluşuyor. İşçilerden biri arama kurtarma ve itfaiye ekiplerimizin dikkatli ve özenli çalışmasıyla sağ salim çıkarıldı. Sağlık kontrolü yapılmak üzere hastaneye gönderildi." ifadelerini kullandı.

İkinci işçiyle ilgili ekiplerin canla başla çalıştığını kaydeden Tuna, "İnşallah diğer arkadaşımızı da sağ salim ailesine teslim ederiz." dedi.

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