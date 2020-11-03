Geçen yıl eylül ayında merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 5,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören binaların yıkımı sürüyor.

İstanbul Büyükçekmece'de depremde hasar görmelerinin ardından boşaltılan 30-40 yıllık 19 Mayıs Mahallesi'nde 4, Atatürk, Ulus, Kamiloba ve Bahçelievler mahallelerindeki birer olmak üzere 8 ayrı binanın eş zamanlı olarak yıkımı gerçekleştirildi.

"Çıkması olan binalara ruhsat vermiyoruz"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de 8 bina ve 100 bağımsız bölümün yıkım çalışmasını yerinde inceledi.

Akgün, binaların yapımı sırasında dışarıya sarkan çıkmaların da büyük risk oluşturduğuna ve bunun İzmir depreminde de görüldüğüne dikkati çekerek, "Binanın altında 80'lik bir çıkma var. Bu binaların altındaki çıkmaları 11 sene önce kaldırarak binaların mukavemetini artırdık. Binalara az veya çok zarar veren bu çıkma meselesini halletmemiz lazım. Çıkması olan binalara ruhsat vermiyoruz" ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Yeni binalar deprem yönetmeliğine uygun yapılacak

Büyükçekmece'de depreme dayanıksız olduğu belirlenen binalardan birinin etrafında güvenlik çemberi oluşturuldu. Çevredeki binalara zarar vermemek için titiz bir yıkım çalışması yapılıyor.

Yıkılan binalardaki hak sahipleri kiraladıkları dairelere taşındı.

Yeni inşa edilecek binalar deprem yönetmeliğine uygun olacak.

[Fotoğraf: AA]