Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda, 555 kilogram esrar, 317 kilogram eroin, 68 kilogram metamfetamin, 47 kilogram skank, 17 kilogram bonzai, 68 kilogram kimyasal ve 63 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda ele geçirilen 48 tabanca ve tüfek ile 113 bin 615 liraya el konuldu, 4 bin 606 zanlı gözaltına alındı.