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Türkiye
TRT Haber 21.01.2024 20:39

Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: 8 tutuklama

Büyükçekmece Belediyesindeki rüşvet iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür V. Abdurrehim Çakır’ın da olduğu 7 belediye personeli ile Gül İnşaatın sahibi Ali Gül tutuklandı. Serbest bırakılan 12 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: 8 tutuklama

Aralık 2022'de yapılan şikayet Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirdi.

İmar izni ve ruhsat karşılığında rüşvet aldığı iddia edilen Büyükçekmece Belediyesi çalışanlarına soruşturma başlatıldı.

Bilirkişi raporuyla şüphelilerin sahte evraklarda yapılmayan işlemleri yapılmış gibi gösterdiği belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

Aralarında belediye başkan yardımcısı ile imar ve şehircilik müdürünün de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Büyükçekmece 2. Sulh ceza Hakimliğince şüphelilerden başkan yardımcısı Nuraydın Sak, İmar ve Şehircilik Müdürü Abdurrehim Çakır, Mühendisler Ömer Faruk Apaydın, Burak Aldanmaz, Alper Kaymaz, Taylan Aksu, Serkan Kayasel, Müteahhit Ali Gül ile birlikte 8 kişi tutuklandı.

12 şüpheli ise, haklarında yurtdışı çıkışı yasağı konularak serbest bırakıldı.  

Kadına fiili ve sözlü saldırı

Belediyedeki operasyon devam ederken dışarıda kalabalık bir grup bekliyordu. Başörtülü yaşlı bir kadın Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş tarafından saldırıya uğradı.

Akkuş, üzerine yürüdüğü kadının önce boğazını sıktı, ardından da küfür etti.
Kadın, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Gazetecilere saldırı

Saldırıya uğrayan yalnızca başörtülü kadın değildi. Rüşvet operasyonunu haber yapmak için belediyeye gelen A Haber ekipleri de hedefteydi. Muhabir Ahmet Nazif Vural da 3 kişinin saldırısına uğradı.

Yere düşen muhabirin yüzüne defalarca tekme atıldı. Saldırganlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

"Hani kadına şiddet yoktu"

Olay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi. Tepkisini Yalova İl Aday Tanıtım Toplantısında gösterdi.

"Hırsızlıkları, yolsuzlukları belediyelerde kurdukları soygun düzenleri ortaya çıkınca gazetecilere saldıran, kadınlarımıza dil uzatan, hakaret eden, küfreden edepsizler yine bunlar. Başörtülü bir yaşlı teyzeye saldırıyor ve boğazından adeta gırtlaklıyor. Utan utan utan, hani kadına şiddet yoktu, anan yaşındaki bir kadına bu şekilde saldırmanın izahı olmaz, ey CHP sizin gidecek yeriniz yok."

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