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Türkiye
AA 21.01.2024 20:03

Nevşehir'de traktörle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Nevşehir'de traktör ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Nevşehir'de traktörle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Nevşehir'de A.Ö. idaresindeki otomobil, Nevşehir-Ürgüp kara yolu Saklı Bahçe mevkisinde, aynı yönde seyreden plakası alınamayan Y.E. yönetimindeki traktörle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle traktöre bağlı römork devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Y.E. ile otomobildeki S.Ö. adlı kadın ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan kara yolu, römork ve araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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