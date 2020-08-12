Haber Giriş: Kaynak: DHA
Büyükada'da 3 katlı binanın çatısında yangın
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Büyükada'da, 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Büyükada, Düzenli Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu.
Öte yandan binadan çıkan dumanlar Dragos Sahili'nden de görüldü.
Etiketler: istanbul yangın Büyükada dragos sahiliSon Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 16:30
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