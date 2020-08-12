Haber Giriş: Kaynak: İHA
Aydın'da freni patlayan minibüs eve girdi: 3 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Aydın’ın Efeler ilçesinde freni patlayan minibüs evin duvarına çarparak durabildi. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Ilıcabaşı Mahallesi 304 sokak üzerinde, Orçun P. yönetimindeki minibüsün freni patladı.
Freni patlayan minibüs yol kenarındaki Arif Y.’ye ait evin duvarına çarparak durabildi.
[Fotoğraf: İHA]
Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlı, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan A.I, H.I ve G.P ambulanslarla Aydın’daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
[Fotoğraf: İHA]
Kaza nedeniyle minibüs ve evde maddi hasar oluştu.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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