Haber Giriş: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da alacak verecek kavgası: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
Aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki aile arasında Hasan Çelebi Mahallesi Kemaliye Çarşısı'nda çıkan tartışma, kürsü, sopa ve taşların kullandığı kavgaya dönüştü.
İş yerlerinin camları kırıldı
Kavgada 5 kişi hafif şekilde yaralanırken, bazı iş yerlerinin de camları kırıldı.
Bölgeye gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri kavgaya müdahale etti. Kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kavga anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Etiketler: şanlıurfa alacak verecek kavgasıSon Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 16:16
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