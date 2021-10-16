Haber Giriş: 16 Ekim 2021 Cumartesi 00:36Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'yı sağanak ve fırtına vurdu
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına ağaçları devirirken, caddelerde oluşan su birikintileri de sürücüleri zorladı.
Bursa'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kısa sürede doluya dönüştü.
Dolu, sağanak ve kuvvetli rüzgar sebebiyle bazı ağaçlar yola devrildi.
[Fotoğraf: İHA]
Sokağa hazırlıksız çıkan vatandaşlar yağmurdan kaçmak için iş yerlerine ve otobüs duraklarına sığındı.
Yağış ve yoldaki su birikintileri sebebiyle araç sürücüleri de zorluk yaşadı.
Yaklaşık yarım saat süren sağanak ve dolu hayatı felç ederken daha sonra etkisini yitirdi.
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