Parçalı Bulutlu 30.9ºC Ankara
İHA 19.08.2025 17:22

Bursa'nın 35 günlük suyu kaldı

Bursa'nın su ihtiyacını karşılayan iki barajdan birisi olan Nilüfer Barajı tamamen kurudu. Doğancı Barajı'nda doluluk yüzde 19 seviyesinde seyrederken kentin 35 günlük suyunun kaldığı öğrenildi.

Bursa'nın 35 günlük suyu kaldı

Bursa'yı besleyen Uludağ'ın eteklerindeki Nilüfer Barajı tamamen kurudu. 60 milyon metreküp su kapasiteli ve Doğancı'yı besleyen Nilüfer Barajı'ndaki kuraklık İHA tarafından dron ile görüntülendi.

110 milyon metreküp büyüklükteki Doğancı Barajı'ndaki doluluk ise yüzde 19 seviyelerinde seyrediyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Bursa'nın 35 günlük suyunun kaldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 1 Eylül'de yeni Çınarcık Barajı'ndan Bursa'nın sistemine bypas ile günde 110 bin metreküp su vereceklerini müjdeledi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Başkan Bozbey., "Ona göre hazırlıklı olmalıyız.35 günlük suyumuz kaldı. Ben Bursalıları tasarrufa davet ediyorum. Bundan önceki tasarruf taleplerimizi yerine getiren güzel insanlara çağrıda bulunmak istiyoruz. Eylül ayının ortalarından itibaren yağmur beklentimiz var. Bununla birlikte su birikecektir. Böylece susuz bir süreç su kesintisi olmaksızın bir süreci geçirme ihtimalimiz olacaktır" dedi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Bursa Barajlar Kuraklık
