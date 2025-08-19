Parçalı Bulutlu 30.9ºC Ankara
Türkiye
AA 19.08.2025 15:11

Bursa'da orman yangını

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangını 92 personel, 2 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 12 iş ve hizmet aracıyla karadan ve havadan müdahaleyle söndürdü.

Bursa'da orman yangını

Başköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangının geniş alana yayılmaması için ekipler, havadan ve karadan müdahalede bulundu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki​​​​​​​ hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Başköy Mahallesi orman dışı alanda başlayan ve ormanlık alana sirayet eden yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangını kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor. 92 personel, 2 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 12 iş ve hizmet aracıyla müdahale ediliyor."

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Bursa Orman Yangını
