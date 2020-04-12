Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'daki Tarihi Kapalı Çarşı 20 Nisan'a kadar kapalı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında Tarihi Kapalı Çarşı'nın 20 Nisan'a kadar açılmayacağı bildirildi.
Açıklama, Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliğinden (BTÇH) yapıldı.
Açıklamada, "Başta Tarihi Kapalı Çarşı olmak üzere birçok çarşı ve han yönetimlerimizin almış olduğu karara göre kapalı kalma durumu 20 Nisan'a kadar uzatılmıştır." denildi.
Etiketler: koronavirüs kapalı kalacak kapalı çarşıSon Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 18:24
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