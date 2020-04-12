Açıklama, Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliğinden (BTÇH) yapıldı.

Açıklamada, "Başta Tarihi Kapalı Çarşı olmak üzere birçok çarşı ve han yönetimlerimizin almış olduğu karara göre kapalı kalma durumu 20 Nisan'a kadar uzatılmıştır." denildi.