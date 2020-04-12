Haber Giriş: Kaynak: AA
Aç ve susuz kalan köpeğin imdadına polisler yetişti
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa Siverek'te sokağa çıkma yasağı nedeniyle aç ve susuz kalan köpeğin imdadına polisler yetişti.
Hasan Çelebi Mahallesindeki metruk bir binada bir köpeğin iki gündür aç ve susuz kaldığını gören çevre sakinleri durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri, metruk binadan çıkarıp uygulama noktasına getirdikleri köpeğe su ve ekmek verdi.
Hayvan daha sonra Siverek Belediyesi ekiplerince hayvan barınağına götürüldü.
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