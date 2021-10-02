Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa’da zincirleme kaza: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bursa’nın İnegöl ilçesinde gerçekleşen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Ahmet Akyollu Caddesinde, Yunus A. idaresindeki ticari taksi, seyir halindeyken iddiaya göre ani fren yapınca, arkasından gelen Uğur A. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
Ticari taksi çarpmanın etkisiyle savrularak önündeki İlyas E. idaresindeki otomobile çarptı.
3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, taksi sürücü Yunus A. ile takside bulunan Ayfer B. ile Nehir B. yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaralılar olay yerine giden 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü’ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sırasında takside bulunan biri bebek 2 kişi ise kazayı yara almadan atlattı.
Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
Son Haberler
- 18:04
- 17:52
- 17:42
- 17:36
- 17:28
Sıradaki Haber
Bakan Soylu, Bursa'da yetim ve öksüz çocuklarla bir araya geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz