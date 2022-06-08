Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 21:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da zehir tacirlerine operasyon: 4 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, A.U., B.D., F.K. ve R.A'nın uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.
Ekipler şüphelileri, Şirinevler Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Zanlıların bulunduğu adreste ve üzerlerinde yapılan aramalarda çeşitli türlerden uyuşturucu, 1 hassas terazi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüpheliler emniyete götürüldü.
Etiketler: Bursa Uyuşturucu
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