Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 09:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da yedikleri yemekten zehirlenen 21 öğrenci hastanelik oldu
[Fotograf: İHA]
Bursa'da lise öğrencileri yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı. 21 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme vakalarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde, bir lisenin yemekhanesinde yemek yiyen 21 öğrenci rahatsızlandı.
Durumu öğretmenlerine bildirmeleri üzerine liseye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ambulanslar gıda zehirlenmesi şüphesiyle 21 öğrenciyi çevre hastanelere kaldırdı.
21 öğrenci yapılan tedavilerinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.
Zehirlenme vakalarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Bursa Gıda Zehirlenmesi
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