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Türkiye
DHA 19.09.2023 14:15

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 88 gözaltı

Bursa'da, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği şafak operasyonuyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada 88 şüphelinin yakalandığı duyruldu.

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 88 gözaltı

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan yürütülen soruşturma kapsamında; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 140 şüpheliye yönelik olarak 19.eylül 2023 tarihinde operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında 88 şüpheli yakalandı, 43 şüpheli cezaevine gönderildi.

Yakalanan şüphelilerin Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde adli işlemleri ve  9 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam etmektedir.

Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda; çeşitli uyuşturucu maddeler,  6 adet tabanca, 293 adet fişek, 2 adet tüfek, 4 adet kartuş, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

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