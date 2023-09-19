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Türkiye
TRT Haber 19.09.2023 13:01

Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi kırsalında düzenlenen Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonunda, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Renas kod adlı Ramazan Eliçümüş etkisiz hale getirildi.

Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele opersayonları hız kesmeden devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucu, Güçlükonak ilçesi kırsalında, Jandarma SİHA desteğiyle düzenlenen Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonunda çıkan silahlı çatışmada, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Renas kod adlı Ramazan Eliçümüş'ün silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, teröristin uzun namlulu silahlarla çok sayıda eyleme katıldığı, taciz atışlarında bulunduğunu ve EYP yerleştirme olaylarına karıştığını tespit ettiklerini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik ederek, "Hainlerin tek tek nefeslerini keseceğiz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecek" dedi.

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