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Türkiye
DHA 19.09.2023 12:30

Define için ormana iş makinesiyle yol açanlar aranıyor

Trabzon'da, kaçak define arayan kişiler, ormana iş makinesiyle girip, 100 metre uzunluğunda yol ile 8 metre genişliğinde ve 5 metre derinliğinde çukur açtı. Alanda bir şey bulup bulamadıkları bilinmeyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Define için ormana iş makinesiyle yol açanlar aranıyor
[Fotograf: DHA]

Sürmene ilçesi Aksu Mahallesi Aytora mezrasında, yüksek kesimdeki ormana, kimliği belirsiz kişiler iş makineleriyle girdi.

Şüpheliler, tepedeki ormana 100 metre uzunluğunda yol ile 8 metre genişliğinde ve 5 metre derinliğinde çukur açıp, kaçak define kazısı yaptı.

Define için ormana iş makinesiyle yol açanlar aranıyor

Şüpheliler, kayalık zemini iş makinesiyle kırıp, mağara şeklindeki çukurda arama yaptı. Alanda bir şey bulup bulmadıkları bilinmeyen ve ormanda irili ufaklı çok sayıda da çukur açan kişiler, bazı araç gereci bırakıp bölgeden ayrıldı.

Define için ormana iş makinesiyle yol açanlar aranıyor

Çevredekilerin ihbarıyla başlatılan soruşturmada jandarma ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Trabzon Kaçak Kazı
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