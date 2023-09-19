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Türkiye
AA 19.09.2023 14:01

Depremde hasar gören Harran Devlet Hastanesi yıkılacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki hastanenin yıkımı gerçekleştirilecek.

Depremde hasar gören Harran Devlet Hastanesi yıkılacak
[Arşiv-AA]

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Harran Devlet Hastanesi'nin depremde hasar görmesi nedeniyle gençlik merkezi olarak yaptırılan bina, hastaneye dönüştürülerek burada sağlık hizmeti veriliyor.

İl Sağlık Müdürü Abdullah Solmaz, hastaneye dönüştürülen gençlik merkezinde yürütülen iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi.

Solmaz, Harran Devlet Hastanesinin depremde hasar gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Hasar gören hastanemizde kısa süre içerisinde yıkım çalışmaları başlayacaktır. Hastane, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan gençlik merkezine taşınarak burada hizmet vermeye devam etmektedir. Harran ilçemize yeni hastane yapılana kadar mevcut konumdaki hastanenin yapılan tadilat çalışmalarını yerinde inceledik. En kısa zamanda Harran ilçe halkımızın yeni hastanesine kavuşması için elimizden gelen çabayı göstererek halkımızın hizmetine sunmayı hedeflemekteyiz."

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Kahramanmaraş Deprem Şanlıurfa
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