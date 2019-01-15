Bursa İl Ticaret Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte 2018 yılında 18 bin 472 tüketici, aldıkları hizmet veya maldan memnun kalmadıkları için hakem heyetlerine başvuruda bulundu.

Hakem heyetlerine ağırlıklı olarak cep telefonu, mobilya, bilgisayar ve uzaktan eğitim alanlarında yoğunlaşan şikayetlerle ilgili tüketici hakem heyetlerinin verdiği kararlardan yaklaşık yüzde 70'i yani 13 bin 62'si tüketici lehine çıktı, 5 bin 64 karar ise tüketici aleyhine sonuçlandı.

Geçtiğimiz yıllara göre hakem heyetlerine yapılan başvuruların azaldığı görülürken 2016 yılında 67 bin 456, 2017'de 25 bin 381, 2018'de ise 18 bin 472 tüketici hakem heyetlerine başvurdu.

Bursa'da biri Tüketici İl Hakem Heyeti olmak üzere ilçe heyetleriyle birlikte toplamda 7 tüketici hakem heyetinin faaliyet gösterdiği bildirildi.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile 2019 yılından itibaren değeri 5 bin 650 liranın altında olan uyuşmazlıklar için ilçe tüketici hakem heyetlerine, 5 bin 650 ila 8 bin 480 lira arasındaki uyuşmazlıklarda il hakem heyetine, 8 bin 480 ve üzerindeki uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemelerine başvuru yapılabiliyor.

Tüketicilerin karşılaştıkları her türlü soruna ilişkin ALO 175 Tüketici Danışma Hattından bilgi alabilecekleri, internet üzerinden de www.tuketiciakademisi.gov.tr adresinden faydalanabilecekleri bildirildi.

Kaynak: AA