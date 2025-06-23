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Türkiye
DHA 23.06.2025 19:00

Bursa'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde, tır ile çarpışan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Bursa'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: DHA]

Kaza, İznik- Yenişehir karayolunda meydana geldi. S.D. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen R.A. idaresindeki tır ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan F.Ö. olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobil sürücü S.D. ve yanında bulunan E.Y. yaralandı. İhbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, kaldırıldıkları İznik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

F.Ö.'nün cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

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